Эксперт по дизайну интерьера: как превратить любую квартиру в уютное пространство с помощью декора

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Декорирование квартиры: как использовать картины, растения и сувениры

1:18
Недвижимость

Если умело применять декор, любую квартиру можно сделать уютнее и привлекательнее.

Декорирование квартиры: как использовать картины, растения и сувениры
Фото: Freepik by pvproductions, PDM

Мы привыкли видеть арт-объекты в гостиной и спальне. Обычно для украшения стен используются картины, для полок — сувениры и растения, а для спальни — свечи.

Какие места мы часто забываем декорировать?

Прихожая
Многие считают, что прихожая должна быть исключительно функциональной, однако эстетическое оформление этого пространства играет важную роль, утверждает эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости". Картины, необычные лампы, торшер и даже вазы будут отлично смотреться в прихожей.

Подоконник
Для создания атмосферы уюта в доме нельзя забывать о подоконнике. Многие используют его только для размещения цветов, но можно сделать больше. Эффектные сувениры хорошо сочетаются с растениями, а из подоконника можно сделать книжную полку.

Углы
Не стоит оставлять углы пустыми, так как это нерациональное использование пространства. В углах отлично смотрятся вместительные вазы или большие фигурки. Также можно установить специальные полки для цветов и других предметов интерьера.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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