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Раскрыта сущность ОДН: за кого на самом деле платят добросовестные жильцы

Всегда в доме — 30% недоплаты за коммунальные ресурсы, заявила эксперт ЖКХ Москвина

3:20
Недвижимость

Объявления на подъезде с призывом срочно передать показания счётчиков вновь породили роптание жильцов по поводу ОДН: мол, платим за себя и за того парня! Вместе с исполнительным директором Гильдии управляющих компаний ЖКХ Верой Москвиной Pravda.Ru разобралась в этом щепетильном вопросе.

Всегда в доме — 30% недоплаты за коммунальные ресурсы, заявила эксперт ЖКХ Москвина
Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, PDM

"Либо мы платим по счётчикам и своевременно подаём показания, либо, если мы эти показания не подаём, то платим потом и пени", — заявила собеседница издания.

"Если вовремя не подавать, то на самом деле вы ставите управляющую компанию в очень трудное положение, потому что управляющая компания независимо от того, подали вы или не подали показания счётчиков, оплатили вы или не оплатили, она оплачивает полностью весь ресурс, который в дом поступил. И водоканалу безразлично, в отпуске жилец, или в больнице, или ещё где-то, и почему управляющая компания не может с него взять эти деньги. Ответ очень простой: ведите исковую работу. Поэтому правильно управляющая компания беспокоится, вывешивает объявления, просит вовремя всё делать. От этого зависит и чистота взаимоотношений, чистота начислений. И никто из соседей не будет друг за друга платить, и не будет никакого жульничества, если мы будем все подчиняться единому правилу", — объяснила она.

В противном случае возможны переплаты, в том числе и не за себя. "Сейчас такое у нас законодательство, что если раньше управляющая компания несла ответственность за протекающую трубу в подвале, то теперь за эту протекающую трубу ответственность несут жители и оплачивают эту воду, которая течёт", — заметила Москвина.

Она заверила, что коммунальщики не пытаются обмануть жильцов. "Сейчас махинации практически невозможны — всё в цифре, в счётчиках. Вот по счётчику поступило, допустим, в дом 50 кубов. Поступило — и назад же никуда не ушло. Значит, все 50 кубов использованы. Значит, жители должны за 50 кубов заплатить. А показания счётчиков показывают 30 кубов. А куда ещё 20 кубов делось? Где они? Может быть, они действительно из трубы в подвале утекают? А может быть, кто-то даёт некорректные показания счётчиков, то есть занижает искусственно? А может быть, кто-то на счётчик поставил магнит и этот счётчик крутит в обратную сторону? В каждую квартиру с проверкой не войдёшь", — пояснила эксперт.

"Я знаю только одно — что у управляющей компании собственных денег нет. У неё только деньги, которые ей оплачивают жильцы. И она этими деньгами рассчитывается за ту же воду, тот же газ, то же тепло, — подчеркнула Москвина. — Она этими деньгами рассчитывается. Всегда 30% в доме обязательно недоплаты".

"И когда жители жалуются на управляющую компанию, на махинации, — не ищи в селе, а ищи в себе. В первую очередь, посмотри, у тебя какие задолженности. Есть ли они у тебя? Потому что мы как начинаем смотреть жалобы жильцов, как ни жалоба — так 100% неплательщик", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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