Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

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Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют

1:34
Недвижимость

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "Белновости" объяснила, почему натяжные потолки становятся менее востребованными.

Одной из причин является то, что некоторые натяжные потолки придают помещению чрезмерно "глянцевый" вид.

Глянцевые натяжные потолки хорошо отражают свет, что может привести к неприятным бликам, если освещение не продумано должным образом.

Матовые потолки могли бы решить эту проблему, но и они имеют свои недостатки.

Такие потолки легко повреждаются, например, при перемещении мебели. Исправить разрыв без профессиональной помощи будет трудно.

Кроме того, натяжные потолки создают значительное давление на стены, что усложняет их установку в помещениях с гипсокартоновыми перегородками. В этом случае потребуется укрепление конструкции.

Также пленка натяжных потолков имеет склонность желтеть со временем из-за небольшого нагрева. Поэтому, если вы планируете установить такой потолок на кухне, стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Тем не менее, натяжные потолки еще не полностью утратили свою популярность. При правильном монтаже и грамотном дизайне они остаются вполне приемлемым вариантом для многих интерьеров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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