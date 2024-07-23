Как минимализм в интерьере помогает сократить частоту уборки: советы дизайнера

Как минимализм в интерьере помогает сократить частоту уборки

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наверняка, немногие могут похвастаться восторгом от мысли о том, что пришло время навести порядок в доме. Чаще всего мы стараемся отложить уборку на потом.

Фото: unsplash.com by Austin Ban, PDM

Однако правильно подобранный интерьер может существенно облегчить этот процесс. Следуя рекомендациям эксперта из "Белновостей" по дизайну Юлии Тычино, вы сможете сократить частоту уборки до минимума.

Стиль

Классические и декоративные стили с их сложными элементами, такими как лепнина, молдинги и тяжелые портьеры, скорее всего, будут усложнять уборку. Чтобы сократить время на уборку, предпочтите минимализм.

Встроенные решения

Чтобы уменьшить частоту уборки от пыли, избегайте открытых полок. Вместо этого выбирайте встроенные шкафы, которые занимают все пространство от пола до потолка и от стены до стены, включая кухонные.

Матовые или глянцевые фасады?

Матовые фасады для кухни считаются более практичными, чем глянцевые. Однако это правило меняется, когда речь идет о черном цвете — на нем следы от пальцев заметны гораздо сильнее, чем на любом глянцевом покрытии. Не стесняйтесь тестировать образцы в магазине, чтобы оценить, как легко их чистить.

Дополнительные советы по кухне

При обновлении техники, такой как плита, духовка или микроволновка, выбирайте металл, который считается самым практичным. Для столешницы лучшим вариантом будет акриловый камень или агломерат, так как они легки в уходе. Мелкая плитка и мозаика на фартуке не рекомендуются — лучше выбирайте керамогранит большого формата или монолитный фартук.