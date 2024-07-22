Профессиональные советы по оформлению кухни для максимального комфорта и стиля

Как оформить кухню: секреты стильного и дорогого дизайна

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всего несколько простых дизайнерских приемов помогут оформить кухню так, чтобы она была не только комфортной и стильной, но и выглядела дорого.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Встроенная техника

Выбирайте гарнитур со встроенной посудомоечной машиной и плитой. Это создаст образ без лишних деталей, но важно, чтобы техника была в цвет самого гарнитура.

Цвет

Предпочтение следует отдавать классическим цветам. Яркие и кричащие оттенки могут удешевить интерьер, тогда как пастельные, нейтральные тона, такие как черный, белый или серый, придадут кухне изысканность.

Раковина

Рекомендуется выбирать раковину, которую можно интегрировать под столешницу.

Фартук

Отдавайте предпочтение монолитным поверхностям, спокойным тонам и неброским фактурам.

Мелкие детали

Обращайте особое внимание на мелкие детали. Правильно подобранные цвет и материал визуально улучшат пространство и сделают его более дорогим.