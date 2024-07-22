Лучшие материалы для кухонного пола: дизайн, прочность и легкость уборки

Эксперт рассказала, как выбрать идеальный пол для кухни

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При обустройстве кухни важно уделить внимание не только кухонному гарнитуру, но и полу.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По мнению дизайнера Юлии Тычино, эксперта сетевого издания "Белновости", пол должен соответствовать трём основным требованиям:

Соответствовать дизайну

Быть прочным

Легко чиститься

Для владельцев квартир на первом этаже также важно, чтобы пол хорошо сохранял тепло, поэтому кафель может быть не лучшим выбором. Решить эту проблему можно с помощью теплого пола, однако его не следует укладывать под кухонными шкафами и бытовой техникой.

Кроме того, пол на кухне обязательно должен быть влагостойким. При выборе материала убедитесь, что его поверхность не рельефная, иначе очистка от жира может стать затруднительной.

И наконец, кухонный пол должен быть прочным, так как на него часто падают тарелки, крышки и другие тяжелые предметы.

Всем этим требованиям соответствует широкоформатный керамогранит: минимальное количество стыков, легкость в очистке матовой поверхности, ударопрочность и возможность установки теплого пола делают его отличным выбором.