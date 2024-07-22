Эксперт советует не экономить на верхних шкафах при ремонте кухни

Почему нельзя экономить на верхних шкафах при ремонте кухни

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Конечно, нормальное желание людей, начинающих ремонт, — сэкономить деньги.

Фото: Mosreg.ru by public domain

Однако есть аспекты, на которых не стоит экономить, особенно когда речь идет о кухне, считает дизайнер Юлия Тычино из издания "Белновости".

Сегодня обсудим верхние шкафы.

Иногда владельцы квартир предпочитают классический дизайн кухни или вовсе отказываются от верхних шкафов, чтобы сделать пространство визуально больше.

Почему же это решение не всегда оправдано?

Все просто — со временем все необходимые вещи, такие как посуда и специи, могут оказаться на рабочей поверхности в хаотичном порядке.

Лучше не экономить и установить верхние шкафы до потолка. Они имеют два важных преимущества:

1. Вы получите дополнительное место для хранения продуктов, кухонной утвари и бытовой техники.

2. Вам не придется протирать верх шкафов от пыли.