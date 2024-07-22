Госдума нашла управу на должников за услуги ЖКХ

Депутат Разворотнева объяснила привлечение нотариусов к работе с должниками за ЖКУ

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комитет Госдумы по строительству и ЖХК подготовил законопроект, привлекающий нотариусов к взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги, пишут в понедельник "Известия".

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Новый механизм внесудебного урегулирования долгов по квартплате — исполнительная надпись нотариуса. Предполагается, что нотариусы будут связываться с должником, напоминать ему о его обязательствах, а также на законной основе получать персональные данные из государственных реестров.

В комментарии для "Ленты.ру" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева, одна из авторов инициативы, обосновала её необходимость.

"Задолженности растут, и одна из проблем, которая у нас возникла в последнее время, — это невозможность исполнителей услуг получить персональные данные плательщика, — объяснила она. — Когда дело доходит до судов, поставщик услуг не может начать судебное производство и взыскать с должника деньги. Были внесены изменения в Гражданский кодекс, согласно которым суды должны запрашивать такие сведения, но суды этого не делают из-за своей перегруженности".

Народная избранница надеется, что привлечение нотариусов к работе с должниками повысит собираемость платежей и поможет разгрузить суды.

"Нотариальная исполнительная надпись — это один из инструментов, которые используются, но ранее не применялись в отношении ЖКУ, — добавила она. — При этом законопроект максимально защищает должника".