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Юрист рассказал о ценах на комнаты в московских коммуналках: кусаются

Юрист Вешкурцев: самая дешёвая комната в коммуналке в Москве стоит 2,65 млн ₽

1:22
Недвижимость

Самая дешёвая комната в коммуналке в Москве стоит 2,65 миллиона рублей, сообщил специалист по налогам в сфере недвижимости, юрист Александр Вешкурцев изданию "Вести Подмосковья".

Юрист Вешкурцев: самая дешёвая комната в коммуналке в Москве стоит 2,65 млн ₽
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

За самую дорогую, в свою очередь, просят — ни много ни мало — 19,5 миллиона рублей. Это 28-метровая комната в девятиэтажке Мещанском районе столицы.

Всего в продаже 1136 комнат, что на 6,5% меньше, чем в мае, по средней цене 5,2 миллиона. Средняя цена также снизилась по сравнению с маем, в том числе в пересчёте на "квадрат".

Налогообложение владельцев комнат в коммуналках и общежитиях принципиальных отличий от квартир не имеет, пояснил юрист. "При продаже учитываются сроки владения, которые могут составлять 3 или 5 лет в зависимости от условий. В расходы можно включить фиксированный налоговый вычет или расходы на приобретение, если объект был получен по наследству или дарению", — уточнил он.

Вешкурцев призвал не занижать цену комнаты при её продаже или покупке — для нового хозяина это может обернуться доначислением налога, взысканием пеней и штрафов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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