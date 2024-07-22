Юрист рассказал о ценах на комнаты в московских коммуналках: кусаются

Самая дешёвая комната в коммуналке в Москве стоит 2,65 миллиона рублей, сообщил специалист по налогам в сфере недвижимости, юрист Александр Вешкурцев изданию "Вести Подмосковья".
За самую дорогую, в свою очередь, просят — ни много ни мало — 19,5 миллиона рублей. Это 28-метровая комната в девятиэтажке Мещанском районе столицы.
Всего в продаже 1136 комнат, что на 6,5% меньше, чем в мае, по средней цене 5,2 миллиона. Средняя цена также снизилась по сравнению с маем, в том числе в пересчёте на "квадрат".
Налогообложение владельцев комнат в коммуналках и общежитиях принципиальных отличий от квартир не имеет, пояснил юрист. "При продаже учитываются сроки владения, которые могут составлять 3 или 5 лет в зависимости от условий. В расходы можно включить фиксированный налоговый вычет или расходы на приобретение, если объект был получен по наследству или дарению", — уточнил он.
Вешкурцев призвал не занижать цену комнаты при её продаже или покупке — для нового хозяина это может обернуться доначислением налога, взысканием пеней и штрафов.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.