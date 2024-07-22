Предсказаны печальные последствия отмены льготной ипотеки для российской экономики

Аналитик ИКСИ Чуркина раскритиковала отмену льготной ипотеки

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Завершение льготной ипотеки неблагоприятно отразится на рынке ипотечного кредитования, жилой недвижимости, строительной отрасли и, как следствие, состоянии экономики в целом, предсказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Её прогноз опубликовало агентство "Прайм".

Фото: PxHere

Рынок ипотечного кредитования и так не в лучшей форме, констатировала эксперт: в январе мае этого года выдано на 26% меньше кредитов, чем за те же месяцы 2021-го. То, что он сжимается, означает снижение доступности жилья до минимума за десять лет.

Следующая "жертва" отмены льготной программы жилищного кредитования — строительная отрасль. Но она отреагирует с отсрочкой. Чуркина напомнила, как взлёт ключевой ставки в 2014 году отразился сокращением ввода жилья в 2018-м.

"И сейчас реакцию строительного рынка мы обязательно увидим, но позднее. А если объёмы ввода жилья начнут сокращаться, то мы получим и печальные социальные последствия в виде ещё большего падения доступности жилья, и негативные экономические эффекты от снижения объёмов производства в широком спектре смежных отраслей", — предупредила она.

Из-за перекосов рынка льготная ипотека не решала проблему доступности жилья в должной мере, но и без неё просвета не видно, подытожила автор материала. "В конце концов, у нас есть национальная цель — обеспечить граждан жильём площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году. И без доступного ипотечного кредитования достичь её вряд ли удастся", — заключила она.