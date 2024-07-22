Опасное последствие ипотеки: в долгах без крыши над головой

Экономист Кричевский: стоимости квартиры может не хватить на погашение ипотеки

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раскрыты неожиданные негативные последствия падения цен на жильё: если квартира слишком подешевеет, то при невыплате ипотеки банк заберёт её, но долг останется. Такую мрачную картину нарисовал эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский в разговоре с агентством "Прайм".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Снижение стоимости недвижимости происходит медленно, но неуклонно, заверил он. По ценам в объявлениях можете не судить — страшно далеки они от реальности. В особой зоне риска спекулянты, купившие квартиру на кредитные средства, чтобы подзаработать.

Ситуация, которую описал Кричевский, вполне реальна. "Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен", — пояснил он.

Новостроек это тоже касается, потому что переуступка ДДУ — тоже по сути вторичная продажа с меньшими в среднем на 30-40% ценами.

Выхода нет, признал экономист. В условиях недостаточного спроса квартиры продолжат дешеветь. Остаётся надеяться только на добрую волю банков — чтобы они обнуляли кредит, отбирая ипотечную жилплощадь. Таких прецедентов пока нет, но наверняка будут, заключил Кричевский.