Проблемы с энергоснабжением и жара на юге России: что нужно знать туристам и местным жителям

Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения

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На юге России прошедшая неделя оказалась рекордно жаркой. В Геленджике жители столкнулись с отключениями электричества: при температуре 37°C портились лекарства и продукты, не работали лифты и разряжалась техника. Проблемы начались 16 июля, в разгар курортного сезона свет отключали на 8-12 часов, а в домах частично перекрывали воду. В Ипатово на Ставрополье больница оставалась без воды более трех недель при температуре свыше 40°C, сообщает newsinfo.ru.

Фото: Главный чат туристов by Серге is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В Ростовской области снова ввели графики временного отключения электроэнергии, когда температура достигала около 40°C. Температурные рекорды были зафиксированы в шести городах Кубани, в Краснодаре температура поднялась до 42°C. В городе ввели ограничения потребления электричества, и в субботу жители вышли на митинг, требуя устранения последствий аварии. В Анапе люди перекрыли улицу из-за отключения воды и света.

Как справляться с жарой и отключениями воды и света на юге России? Об этом NewsInfo. Ru побеседовал с Владимиром Шаровым, президентом Ассоциации внутреннего и въездного туризма России.

Правительства пострадавших регионов, особенно Краснодарского края, совместно с экстренными службами и Роспотребнадзором выпустили памятку с рекомендациями. Шаров советует следовать официальной информации. Он подчеркнул важность безопасности туристов и напомнил рекомендации МЧС: избегать транспорта, зависящего от стационарного электропитания, и эскалаторов, которые могут внезапно остановиться. Лучше использовать лестницы и механические двери в отелях, чтобы избежать блокировки при отключении электричества.

Кроме того, необходимо минимизировать использование электроприборов. Лифты и подъёмники на пляжах также следует избегать. Важно иметь переносные батареи для телефонов, чтобы оставаться на связи в экстренных ситуациях. Также следует быть осторожными в заведениях общепита, где используется электрооборудование, так как при перебоях пища может быть не полностью приготовлена.

Шаров поделился личным опытом: однажды он застрял в лифте в Шереметьево во время грозы, когда отключилось электричество, и пропустил свой рейс. Этот случай напоминает, что в экстремальных ситуациях нужно тщательно соблюдать меры предосторожности.