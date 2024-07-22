Эксперт объясняет, какие столы не стоит выбирать для кухни и гостиной

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Как выбрать идеальный обеденный стол: советы эксперта

1:01
Недвижимость

Подходить к выбору стола для семейных обедов или встреч с гостями нужно с особой ответственностью.

Как выбрать идеальный обеденный стол: советы эксперта
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

Эксперт сетевого издания "Белновости", дизайнер Юлия Тычино, решила облегчить эту задачу и рассказала, какую мебель стоит обходить стороной.

Первое место в списке занимает стол с ножками из хромированных труб. Хромированное основание не ассоциируется с теплом, уютом, надежностью и твердой опорой.

Также не стоит рассматривать столы с цветной столешницей.

Помпезные столы в стиле Людовика и те, что украшены национальными мотивами, тоже не подходят, поскольку внимание должно быть сосредоточено на сервировке и еде, а не на самом столе.

Столы со стеклянной столешницей тоже не лучший выбор. Они излучают холод, а мы часто касаемся обеденного стола.

Наконец, столы с нестандартным основанием, такими как вигвам, чайка, соты или волна, тоже не подходят для кухни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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