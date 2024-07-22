Эксперт объясняет, какие столы не стоит выбирать для кухни и гостиной

Подходить к выбору стола для семейных обедов или встреч с гостями нужно с особой ответственностью.
Эксперт сетевого издания "Белновости", дизайнер Юлия Тычино, решила облегчить эту задачу и рассказала, какую мебель стоит обходить стороной.
Первое место в списке занимает стол с ножками из хромированных труб. Хромированное основание не ассоциируется с теплом, уютом, надежностью и твердой опорой.
Также не стоит рассматривать столы с цветной столешницей.
Помпезные столы в стиле Людовика и те, что украшены национальными мотивами, тоже не подходят, поскольку внимание должно быть сосредоточено на сервировке и еде, а не на самом столе.
Столы со стеклянной столешницей тоже не лучший выбор. Они излучают холод, а мы часто касаемся обеденного стола.
Наконец, столы с нестандартным основанием, такими как вигвам, чайка, соты или волна, тоже не подходят для кухни.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.