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Эксперт раскрыл, какие стереотипы в оформлении квартиры уже неактуальны

Ошибки в дизайне интерьера: стереотипы, которых стоит избегать

1:25
Недвижимость

Некоторые стереотипы в оформлении жилья устарели, несмотря на их популярность.

Ошибки в дизайне интерьера: стереотипы, которых стоит избегать
Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел современно, следует избегать этих стереотипов.

На что обратить внимание

Белые стены придают квартире атмосферу медицинского учреждения

Существует мнение, что белые стены напоминают больницу, но это далеко от истины.

По мнению Юлии Тычино, дизайнера интерьера и эксперта издания "БелНовости", белый цвет служит идеальным фоном для ярких деталей, стильных аксессуаров и необычной мебели. Важно то, как вы оформите пространство, ведь белые стены делают помещение визуально просторнее и светлее.

Все помещения должны быть оформлены в одном стиле

Некоторые дизайнеры следуют этому принципу, стремясь выдержать единый стиль в квартире.

Однако такой подход может выглядеть несовременно.

Оформляйте квартиру так, как вам кажется органичным и интересным.

Много антиквариата и картин

Считается, что антиквариат и картины делают интерьер более презентабельным и дорогим. Но здесь важно чувство меры. Избыток ретро-вещей может сделать жилье старомодным.

С картинами все сложнее: интерьер с множеством картин может вдохновлять, но легко превратит квартиру в галерею.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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