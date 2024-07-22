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Как интерьер дома влияет на ваше психологическое состояние: 7 главных факторов

Как интерьер дома влияет на ваше психологическое состояние

3:18
Недвижимость

Мозг человека устроен так, чтобы непрерывно анализировать окружающую среду, что помогает вовремя замечать опасности и выживать. Хотя современные люди не сталкиваются с тиграми в кустах, мозг по-прежнему активно работает.

Как интерьер дома влияет на ваше психологическое состояние
Фото: commons.wikimedia.org by Crsmithscotland, CC BY-SA 4.0

Даже интерьер собственного дома становится объектом постоянного анализа.

Поэтому оформление дома важно не только с точки зрения красоты и стиля, но и с точки зрения влияния на психологическое состояние. Некоторые вещи в доме могут вызывать тревогу или апатию.

1. Беспорядок
Беспорядок в доме или на рабочем месте вызывает хаос в мыслях, приводя к апатии, упадку сил и плохому настроению.

2. Зеркала
Когда в доме много зеркал, человек часто видит свое отражение и замечает недостатки внешности, о которых раньше не задумывался. Телевидение и реклама навязывают нереалистичные стандарты красоты, и зеркала постоянно об этом напоминают, вызывая неудовлетворенность собой, раздражение и апатию.

3. Яркие краски
В природе яркие цвета часто сигнализируют об опасности. Изобилие ярких красок в комнате воспринимается мозгом как угроза, что приводит к постоянному легкому стрессу.

4. Острые углы
Острые углы, хотя и не сравнимы с тигром, представляют реальную опасность. Мебель в детскую комнату рекомендуется выбирать с округлыми углами. Множество острых углов в доме активизируют систему защиты мозга, вызывая повышенную настороженность. Адреналин и кортизол, выделяющиеся в ответ на стресс, делают ситуацию еще хуже. Лучше использовать плавные линии в интерьере: овальный ковер, круглый столик, мебель с обтекаемыми формами и круглые элементы декора.

5. Отсутствие натуральных материалов
"Стерильные" интерьеры, особенно в индустриальном стиле, могут выглядеть красиво на фотографиях, но в них сложно расслабиться. Человек исторически жил среди природы и продолжает нуждаться в ней. Деревянная мебель, шерстяные или льняные изделия, живые растения и другие природные элементы помогают мозгу почувствовать себя в естественной среде и расслабиться.

6. Теснота
Теснота оказывает угнетающее действие на большинство людей. Обилие мебели, декора и других предметов, делающих небольшую комнату еще меньше, может не вызывать паники, но постепенно угнетает нервную систему.

7. Вещи, которые не нравятся
Иногда приобретенная вещь вызывает раздражение вместо удовольствия. От таких вещей лучше избавиться, иначе раздражение будет подтачивать душевное равновесие.

Люди часто привыкают к легким раздражителям в интерьере и перестают их замечать, но они продолжают воздействовать на психику, создавая дискомфорт. Дом не заряжает энергией и не успокаивает после тяжелого рабочего дня. Чтобы это исправить, достаточно проанализировать интерьер и внести небольшие изменения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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