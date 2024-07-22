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Эксперт раскрыл главные ошибки при оформлении кухни и дал ценные советы

Как избежать ошибок при оформлении кухни: советы дизайнера

1:24
Недвижимость

Как известно, кухня — это одна из главных комнат в доме, которая служит не только местом для приготовления пищи, но и столовой, где ежедневно собирается вся семья.

Как избежать ошибок при оформлении кухни: советы дизайнера
Фото: Mosreg.ru by public domain

Поэтому интерьер кухни должен быть не только уютным, но и практичным, утверждает дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости".

Чтобы достичь этого, стоит избегать распространенных ошибок при оформлении кухни, особенно при установке верхних шкафов.

Не рекомендуется устанавливать боковые планки сверху, как это делается на нижних фасадах. Исключение составляет случай с очень кривыми стенами, но это маловероятная проблема на такой длине.

Также не стоит выбирать слишком низкие шкафы, так как это ухудшает визуальное восприятие кухни. Специалисты рекомендуют высоту верхних шкафов не менее 1000 мм.

Одна из самых частых ошибок — попытка состыковать верхний ряд шкафов с нижним. Это не только бессмысленно, но и некрасиво, поскольку фасады верхних и нижних шкафов находятся в разных плоскостях из-за разной глубины: 600 мм у нижних и 300 мм у верхних шкафов.

Таким образом, стыковка не имеет смысла. Главное, чтобы верхние шкафы имели одинаковые фасады, подчеркивают эксперты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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