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Эксперт рассказал, какие карнизы для штор не стоит использовать в интерьере

Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер

1:06
Недвижимость

Карниз для штор — важный элемент любого интерьера.

Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер
Фото: commons.wikimedia.org by furiousfreek, CC BY-SA 3.0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт издания "Белновости", поделилась своим мнением о том, от каких карнизов стоит отказаться и почему.

Она советует избегать карнизов, украшенных стразами или кристаллами Сваровски. Эта тяга к блеску часто бывает необоснованной.

Кроме того, любые наконечники причудливых форм могут выглядеть неуместно.

Не рекомендуется также использовать багетные карнизы или планки с имитацией текстуры дерева, так как они смотрятся неестественно и громоздко.

Карнизы с орнаментами и принтами — тоже не лучший выбор. Главное в этом дуэте — сами шторы, а карниз должен лишь ненавязчиво их дополнять.

Струнные карнизы ассоциируются с бельем, развешанным на веревке, что не добавляет эстетики вашему интерьеру.

Наконец, эксперты не советуют использовать карнизы в экостиле, кованые изделия под потолком и массивные золотые аксессуары в стиле "дорого-богато".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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