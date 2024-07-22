Эксперт рассказал, какие карнизы для штор не стоит использовать в интерьере

Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Карниз для штор — важный элемент любого интерьера.

Фото: commons.wikimedia.org by furiousfreek, CC BY-SA 3.0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт издания "Белновости", поделилась своим мнением о том, от каких карнизов стоит отказаться и почему.

Она советует избегать карнизов, украшенных стразами или кристаллами Сваровски. Эта тяга к блеску часто бывает необоснованной.

Кроме того, любые наконечники причудливых форм могут выглядеть неуместно.

Не рекомендуется также использовать багетные карнизы или планки с имитацией текстуры дерева, так как они смотрятся неестественно и громоздко.

Карнизы с орнаментами и принтами — тоже не лучший выбор. Главное в этом дуэте — сами шторы, а карниз должен лишь ненавязчиво их дополнять.

Струнные карнизы ассоциируются с бельем, развешанным на веревке, что не добавляет эстетики вашему интерьеру.

Наконец, эксперты не советуют использовать карнизы в экостиле, кованые изделия под потолком и массивные золотые аксессуары в стиле "дорого-богато".