Карниз для штор — важный элемент любого интерьера.
Дизайнер Юлия Тычино, эксперт издания "Белновости", поделилась своим мнением о том, от каких карнизов стоит отказаться и почему.
Она советует избегать карнизов, украшенных стразами или кристаллами Сваровски. Эта тяга к блеску часто бывает необоснованной.
Кроме того, любые наконечники причудливых форм могут выглядеть неуместно.
Не рекомендуется также использовать багетные карнизы или планки с имитацией текстуры дерева, так как они смотрятся неестественно и громоздко.
Карнизы с орнаментами и принтами — тоже не лучший выбор. Главное в этом дуэте — сами шторы, а карниз должен лишь ненавязчиво их дополнять.
Струнные карнизы ассоциируются с бельем, развешанным на веревке, что не добавляет эстетики вашему интерьеру.
Наконец, эксперты не советуют использовать карнизы в экостиле, кованые изделия под потолком и массивные золотые аксессуары в стиле "дорого-богато".
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.