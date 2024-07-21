Ставки по ипотеке могут вырасти до 24% к осени: прогнозы и рекомендации экспертов

Ставки по ипотеке могут вырасти до 24% к осени

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным мониторинга ставок госкомпании "Дом.РФ", к середине июля ставки по стандартным ипотечным программам в 20 крупнейших российских банках достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на вторичном рынке, сообщает "КоммерсантЪ".

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Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что доля льготных ипотечных программ в текущих условиях составит около 40-50%, а ставки по рыночной ипотеке могут вырасти до 24% годовых осенью.

Аналитик Виталий Калугин, в беседе с корреспондентом Циан. Журнала, выразил мнение, что ставка по стандартной ипотеке может достичь 24%, если Центробанк поднимет ключевую ставку до 20%. Однако он сомневается, что ключевая ставка превысит 18% и считает, что она останется на этом уровне до конца года. В этом случае ставка по рыночной ипотеке составит 22-22,5%, что все равно будет очень высоким значением. При первоначальном взносе в 20% и сроке кредита в 25 лет переплата будет как минимум в четыре раза выше.

По мнению Калугина, полностью прекращение выдачи ипотечных кредитов по рыночным ставкам маловероятно. Люди часто берут кредиты на 2-3 года для решения конкретных задач и погашают их досрочно. Однако долгосрочные кредиты, на 30 лет, будут оформляться реже. Тем не менее, краткосрочные кредиты для решения локальных задач будут востребованы.

Руководитель центра управления недвижимостью "Курмачевы" Артем Курмачев считает, что повышение ставки по рыночной ипотеке до 24% вполне вероятно, но это не повод для паники. Рынок цикличен, и колебания происходят регулярно, а затем стабилизируются.

Он советует тем, кто планирует покупку или продажу недвижимости, действовать в соответствии с намеченными планами. "Каждая ситуация имеет свои плюсы и минусы, главное — их учитывать", — отметил он. По его мнению, продажа вторичной недвижимости может стать сложной задачей, но все же возможно найти покупателя. Курмачев рекомендует собственникам оценить рыночную стоимость своей недвижимости и продавать её по этой цене, чтобы избежать дальнейшего снижения цен в будущем.