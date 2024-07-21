Минимализм и эко-элементы: почему эти интерьерные тренды 2024 уже не актуальны

Мода на интерьерный дизайн постоянно меняется, и то, что было актуально пару лет назад, может показаться устаревшим сегодня. Какие же тренды стоит оставить в прошлом в наступающем году?
Минимализм
Интерьеры в стиле минимализм, которые казались идеальными ранее, теперь отступают на второй план. Сейчас в тренде создание уютных и теплых пространств, которые излучают комфорт и домашнюю атмосферу.
Единый стиль
Создание одного стиля для всего интерьера больше не является обязательным. Рекомендуется ориентироваться на настроение и добавлять индивидуальные элементы, создавая уникальную атмосферу в каждом помещении.
Лофт-перегородки
Перегородки из дерева и другие лофт-элементы, которые были популярны в прошлом, отходят на второй план. Сегодня предпочтение отдается зонированию пространства с помощью текстиля и мебели.
Эко-элементы
Тренд на эко-декор в интерьере также утратил свою актуальность. Новые тенденции предлагают более современные подходы к оформлению.
Велюр
Мебель из велюра в сочетании с деревянными рейками утратила свою популярность. Хотя эта комбинация когда-то считалась классической, в ближайшее время ее лучше избегать.
Мелкая плитка и разноуровневые полы
Широкоформатная керамика становится более популярной, а разнообразие напольных покрытий, наоборот, воспринимается как антитренд и может визуально усложнить интерьер.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.