Минимализм и эко-элементы: почему эти интерьерные тренды 2024 уже не актуальны

Какие интерьерные приемы стоит исключить из своего дизайна

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода на интерьерный дизайн постоянно меняется, и то, что было актуально пару лет назад, может показаться устаревшим сегодня. Какие же тренды стоит оставить в прошлом в наступающем году?

Фото: flickr.com by Geoff Sloan, CC BY 2.0

Минимализм

Интерьеры в стиле минимализм, которые казались идеальными ранее, теперь отступают на второй план. Сейчас в тренде создание уютных и теплых пространств, которые излучают комфорт и домашнюю атмосферу.

Единый стиль

Создание одного стиля для всего интерьера больше не является обязательным. Рекомендуется ориентироваться на настроение и добавлять индивидуальные элементы, создавая уникальную атмосферу в каждом помещении.

Лофт-перегородки

Перегородки из дерева и другие лофт-элементы, которые были популярны в прошлом, отходят на второй план. Сегодня предпочтение отдается зонированию пространства с помощью текстиля и мебели.

Эко-элементы

Тренд на эко-декор в интерьере также утратил свою актуальность. Новые тенденции предлагают более современные подходы к оформлению.

Велюр

Мебель из велюра в сочетании с деревянными рейками утратила свою популярность. Хотя эта комбинация когда-то считалась классической, в ближайшее время ее лучше избегать.

Мелкая плитка и разноуровневые полы

Широкоформатная керамика становится более популярной, а разнообразие напольных покрытий, наоборот, воспринимается как антитренд и может визуально усложнить интерьер.