Обустройство однокомнатной квартиры — задача непростая, особенно если нужно создать не только стильный, но и просторный интерьер.
Ошибки здесь недопустимы.
Опытные дизайнеры делятся простыми рекомендациями, которые помогут избежать проблем.
Первое правило
Заранее продумайте системы хранения. Визуальный шум — главный враг компактного пространства. Все ненужные вещи должны быть спрятаны, чтобы не отвлекать внимание и не портить интерьер. Поэтому на качественных системах хранения экономить не стоит.
Второе правило
Подходите к выбору предметов обстановки с умом. Переизбыток декора и элементов может сделать пространство менее функциональным и визуально уменьшить его.
Третье правило
Хотя многие считают минимализм скучным и холодным, он идеально подходит для однокомнатных квартир. Он помогает визуально расширить пространство и сделать его более гармоничным.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.