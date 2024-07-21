Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти регионов вводят ограничения на работу мигрантов
Лолита Милявская случайно взяла пальто Любови Толкалиной и получила письмо
Мелис Мутлуч, сыгравшая Михримах султан в детстве, отказалась от актёрской карьеры
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру
Как подобрать купальник, чтобы скрыть недостатки фигуры?
Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна
Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой
Как обустроить однокомнатную квартиру: советы дизайнеров для стильного и просторного интерьера

Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир

1:00
Недвижимость

Обустройство однокомнатной квартиры — задача непростая, особенно если нужно создать не только стильный, но и просторный интерьер.

Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Ошибки здесь недопустимы.

Опытные дизайнеры делятся простыми рекомендациями, которые помогут избежать проблем.

Первое правило
Заранее продумайте системы хранения. Визуальный шум — главный враг компактного пространства. Все ненужные вещи должны быть спрятаны, чтобы не отвлекать внимание и не портить интерьер. Поэтому на качественных системах хранения экономить не стоит.

Второе правило
Подходите к выбору предметов обстановки с умом. Переизбыток декора и элементов может сделать пространство менее функциональным и визуально уменьшить его.

Третье правило
Хотя многие считают минимализм скучным и холодным, он идеально подходит для однокомнатных квартир. Он помогает визуально расширить пространство и сделать его более гармоничным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир
Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру
Как подобрать купальник, чтобы скрыть недостатки фигуры?
Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна
Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой
Эксперты назвали подержанные авто с большим пробегом, которые можно купить за 500 тыс
Чем подкормить свёклу, чтобы она стала еще вкуснее?
Олег Газманов: "Многие уехавшие артисты жалеют о своем решении"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников