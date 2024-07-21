Как обустроить однокомнатную квартиру: советы дизайнеров для стильного и просторного интерьера

Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обустройство однокомнатной квартиры — задача непростая, особенно если нужно создать не только стильный, но и просторный интерьер.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Ошибки здесь недопустимы.

Опытные дизайнеры делятся простыми рекомендациями, которые помогут избежать проблем.

Первое правило

Заранее продумайте системы хранения. Визуальный шум — главный враг компактного пространства. Все ненужные вещи должны быть спрятаны, чтобы не отвлекать внимание и не портить интерьер. Поэтому на качественных системах хранения экономить не стоит.

Второе правило

Подходите к выбору предметов обстановки с умом. Переизбыток декора и элементов может сделать пространство менее функциональным и визуально уменьшить его.

Третье правило

Хотя многие считают минимализм скучным и холодным, он идеально подходит для однокомнатных квартир. Он помогает визуально расширить пространство и сделать его более гармоничным.