Эксперт рекомендует отказываться от мебельных комплектов: как сделать интерьер более современным

Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе новой мебели для квартиры многие обращают внимание на комплекты, где диваны и кресла оформлены в одном стиле.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Такой вариант удобен и экономически выгоден.

Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" советует избегать покупки мебели в комплекте.

Причина в том, что диван и кресла должны быть оформлены по-разному.

Однообразные мебельные комплекты были популярны несколько лет назад, но сегодня они считаются устаревшими.

Установка мебели, выполненной в едином стиле, может сделать интерьер менее современным.

В последние годы акцент в интерьере часто делается на кресло, которое может стать яркой деталью благодаря необычному цвету и обивке.

Поэтому рекомендуется выбирать кресла отдельно от диванов, чтобы добавить оригинальности в интерьер.