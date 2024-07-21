Эксперт рекомендует отказываться от мебельных комплектов: как сделать интерьер более современным

При выборе новой мебели для квартиры многие обращают внимание на комплекты, где диваны и кресла оформлены в одном стиле.
Такой вариант удобен и экономически выгоден.
Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" советует избегать покупки мебели в комплекте.
Причина в том, что диван и кресла должны быть оформлены по-разному.
Однообразные мебельные комплекты были популярны несколько лет назад, но сегодня они считаются устаревшими.
Установка мебели, выполненной в едином стиле, может сделать интерьер менее современным.
В последние годы акцент в интерьере часто делается на кресло, которое может стать яркой деталью благодаря необычному цвету и обивке.
Поэтому рекомендуется выбирать кресла отдельно от диванов, чтобы добавить оригинальности в интерьер.
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