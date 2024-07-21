Назад в СССР: какие элементы интерьера лучше убрать, чтобы обновить ваш дизайн

Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Детали в интерьере имеют ключевое значение. Если пренебречь ими при ремонте и оформлении, даже самый дорогой и стильный проект может потерять свою привлекательность.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus 1951, CC BY-SA 3.0

На что следует обратить внимание?

Ковры на стенах

Раньше ковры активно использовались для декорирования стен, но сейчас это выглядит неуместно и устарело. Если вы хотите украсить стены, лучше выбрать картины, зеркала или плакаты.

Вязаные накидки на стулья

Если вам все же хочется добавить текстильные элементы, выбирайте более сдержанные варианты, которые гармонично впишутся в интерьер по цвету и текстуре. Иначе такие накидки могут сделать дизайн более старомодным.

Клеенка вместо скатерти

Клеенка делает стол менее привлекательным и добавляет ощущение небрежности. Лучше использовать плетеные салфетки или полностью отказаться от скатерти.

Что еще стоит убрать из интерьера?

Пестрые принты

Несогласованные яркие узоры могут создавать визуальный дискомфорт и раздражение.

Пледы на креслах и диванах

Если вы хотите защитить мебель, лучше использовать текстильные чехлы, которые выглядят более элегантно и современно.