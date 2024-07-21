Назад в СССР: какие элементы интерьера лучше убрать, чтобы обновить ваш дизайн

Детали в интерьере имеют ключевое значение. Если пренебречь ими при ремонте и оформлении, даже самый дорогой и стильный проект может потерять свою привлекательность.
На что следует обратить внимание?
Ковры на стенах
Раньше ковры активно использовались для декорирования стен, но сейчас это выглядит неуместно и устарело. Если вы хотите украсить стены, лучше выбрать картины, зеркала или плакаты.
Вязаные накидки на стулья
Если вам все же хочется добавить текстильные элементы, выбирайте более сдержанные варианты, которые гармонично впишутся в интерьер по цвету и текстуре. Иначе такие накидки могут сделать дизайн более старомодным.
Клеенка вместо скатерти
Клеенка делает стол менее привлекательным и добавляет ощущение небрежности. Лучше использовать плетеные салфетки или полностью отказаться от скатерти.
Что еще стоит убрать из интерьера?
Пестрые принты
Несогласованные яркие узоры могут создавать визуальный дискомфорт и раздражение.
Пледы на креслах и диванах
Если вы хотите защитить мебель, лучше использовать текстильные чехлы, которые выглядят более элегантно и современно.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.