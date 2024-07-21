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10 частых ошибок при ремонте и как их избежать: советы для успешного ремонта

Топ 10 частых распространенных ошибок при ремонте

2:47
Недвижимость

Ремонт — важное и ожидаемое событие, к которому многие возлагают большие надежды. Однако часто итоговая работа не оправдывает ожиданий, и люди совершают ошибки, о которых потом жалеют. Чтобы избежать таких проблем, нужно заранее учесть возможные недостатки.

Топ 10 частых распространенных ошибок при ремонте
Фото: Pexels by Blue Bird, CC0

Ошибка первая: недостаточное количество розеток

Золотое правило ремонта гласит: розеток никогда не бывает слишком много. Даже если в данный момент у вас нет нужды в дополнительных розетках, в будущем они окажутся полезными. Например, родители, имеющие маленького ребенка, могут не предусмотреть розетку в будущем рабочем месте школьника.

Важно не только учесть текущие потребности, но и установить запасные розетки в местах, где они могут понадобиться в дальнейшем, например, для тренажера или нового светильника.

Ошибка вторая: игнорирование особенностей жильцов

При планировании ремонта нужно учитывать не только интересы членов семьи, но и их физические особенности. Например, установите выключатели на удобной высоте и спроектируйте кухню с учетом роста проживающих. Если в доме есть пожилые люди или люди с проблемами ног, спальню лучше разместить на первом этаже. Для высоких людей убедитесь, что дверные проемы и декоративные элементы не будут мешать. В детской комнате окна должны быть надежно защищены от случайного открывания, а углы — скруглены для безопасности детей.

Ошибка третья: неровный пол

Проверьте ровность пола. Неровности могут негативно сказаться на напольном покрытии в жилых помещениях, а в ванной это может привести к серьезным проблемам. Например, вода в душе может стекать не в сливное отверстие, а к противоположной стене.

Ошибка четвертая: отсутствие плана

Перед началом ремонта важно четко определить свои пожелания, возможности и бюджет. Это особенно важно, если вы нанимаете строительную бригаду, которая не будет ждать, пока вы примете решения о плитке или обоях. Придется принимать решения быстро, что увеличивает риск ошибок.

Основная ошибка: экономия на специалистах и материалах

Многие пытаются сэкономить на ремонте, делая его самостоятельно или выбирая дешевые материалы. Но нужно понимать риски, связанные с этим. Например, ошибки в электрике могут привести к серьезным последствиям, и в таких случаях экономия на специалистах может быть опасной. Косметические ошибки можно исправить со временем, но ошибки, влияющие на безопасность, исправить намного сложнее.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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