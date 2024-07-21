Дизайнер раскрывает секреты выбора идеальных обоев для любого интерьера

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Как выбрать обои для ремонта: советы от дизайнера

1:17
Недвижимость

Процесс выбора обоев часто становится утомительным этапом любого ремонта.

Как выбрать обои для ремонта: советы от дизайнера
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Эксперт сетевого издания "Белновости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась советами о покрытиях, которые не только не испортят интерьер, но и могут значительно его улучшить.

Однотонные обои в благородных цветах
Выбирайте обои как гладкие, так и текстурированные, например, с текстильной или рогожечной фактурой. Яркие и насыщенные цвета следует избегать, так как они могут сделать интерьер дешевым.

Обои под покраску
Чтобы убедиться, что обои подходят для покраски, достаточно задать себе простой вопрос: это действительно обои? Если определить это не так просто, то, скорее всего, эти обои подходят для дальнейшей работы.

Обои с геометрическим рисунком
Не переусердствуйте с геометрическими узорами. Лучше выбирать обои с тонким геометрическим принтом или использовать их для оформления одной-двух стен.

Обои в полоску
Этот вариант отлично подходит для монохромных и графичных интерьеров, таких как прихожая, холл или кабинет. Чтобы избежать слишком яркого эффекта, выбирайте обои с небольшим контрастом между фоном и полосами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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