Дизайнер раскрывает секреты выбора идеальных обоев для любого интерьера

Процесс выбора обоев часто становится утомительным этапом любого ремонта.
Эксперт сетевого издания "Белновости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась советами о покрытиях, которые не только не испортят интерьер, но и могут значительно его улучшить.
Однотонные обои в благородных цветах
Выбирайте обои как гладкие, так и текстурированные, например, с текстильной или рогожечной фактурой. Яркие и насыщенные цвета следует избегать, так как они могут сделать интерьер дешевым.
Обои под покраску
Чтобы убедиться, что обои подходят для покраски, достаточно задать себе простой вопрос: это действительно обои? Если определить это не так просто, то, скорее всего, эти обои подходят для дальнейшей работы.
Обои с геометрическим рисунком
Не переусердствуйте с геометрическими узорами. Лучше выбирать обои с тонким геометрическим принтом или использовать их для оформления одной-двух стен.
Обои в полоску
Этот вариант отлично подходит для монохромных и графичных интерьеров, таких как прихожая, холл или кабинет. Чтобы избежать слишком яркого эффекта, выбирайте обои с небольшим контрастом между фоном и полосами.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.