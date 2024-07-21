Эксперт рассказал, как правильно спроектировать кухню для максимального удобства

Как спроектировать кухню: советы эксперта по зонированию и планировке

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня заслуженно считается одним из самых сложных пространств для проектирования.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Как отмечает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "Белновости", сначала необходимо определить потребности, образ жизни и привычки тех, кто будет использовать кухню.

Затем можно приступить к зонированию.

Обычно это включает зоны высокого и низкого кухонного фронта, острова, обеденного стола, а иногда и мягкой зоны.

При планировании зон важно руководствоваться логикой и здравым смыслом. Например, высокую зону лучше располагать ближе ко входу, а низкую — возле окна.

Обеденный стол желательно разместить у источника естественного света, чтобы избежать лишних перемещений.

Не забывайте о рабочем треугольнике при проектировании кухонного фронта — он поможет определить правильное расположение станций.

Если размер кухни позволяет, рассмотрите установку острова — это поможет сократить количество шагов, которые проходит хозяйка. Кроме того, вы сможете готовить, находясь лицом к общему семейному пространству, что превратит процесс приготовления еды из рутинного занятия в приятное времяпровождение.