Эксперт рассказал, как правильно спроектировать кухню для максимального удобства

Кухня заслуженно считается одним из самых сложных пространств для проектирования.
Как отмечает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "Белновости", сначала необходимо определить потребности, образ жизни и привычки тех, кто будет использовать кухню.
Затем можно приступить к зонированию.
Обычно это включает зоны высокого и низкого кухонного фронта, острова, обеденного стола, а иногда и мягкой зоны.
При планировании зон важно руководствоваться логикой и здравым смыслом. Например, высокую зону лучше располагать ближе ко входу, а низкую — возле окна.
Обеденный стол желательно разместить у источника естественного света, чтобы избежать лишних перемещений.
Не забывайте о рабочем треугольнике при проектировании кухонного фронта — он поможет определить правильное расположение станций.
Если размер кухни позволяет, рассмотрите установку острова — это поможет сократить количество шагов, которые проходит хозяйка. Кроме того, вы сможете готовить, находясь лицом к общему семейному пространству, что превратит процесс приготовления еды из рутинного занятия в приятное времяпровождение.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.