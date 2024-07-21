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Макраме, молдинги и зеркала: лучшие способы декорирования пустых стен

Как оформить пустую стену: 5 идей для стильного интерьера

2:24
Недвижимость

Пустая стена часто выглядит неопрятно и создает ощущение незавершенности. Однако, если правильно выбрать декор, можно легко преобразовать ее в стильный элемент интерьера.

Как оформить пустую стену: 5 идей для стильного интерьера
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Макраме
Макраме отлично вписывается в интерьеры в стилях бохо, скандинавском или экостиле. Это не просто украшение, а способ добавить уют и оригинальность. Несмотря на стереотипы, современные мастера создают впечатляющие изделия от небольших элементов до масштабных украшений, которые могут занимать целую стену. Избегайте маленьких макраме, которые выглядят как любительские поделки, и отдавайте предпочтение крупным вариантам, чтобы избежать ассоциаций с "бабушкиным" декором.

Молдинги
Молдинги — это декоративные планки, которые могут преобразить скучные стены, придавая им объем и рельеф. Они доступны по цене, что делает их хорошим вариантом для обновления интерьера. Однако, монтаж молдингов требует определенных навыков и подходит только для ровных стен.

Зеркала
Зеркала — это не только стильное, но и функциональное решение. При правильном размещении они могут визуально расширить пространство и создать эффект глубины. Разместите зеркало так, чтобы в нем отражалась гармоничная композиция, которая дополняет интерьер. Можно использовать одно большое зеркало или создать композицию из нескольких зеркал разной формы.

Фотографии
Фотографии в едином стиле могут стать стильным акцентом на стене. Создайте гармоничную композицию, где все снимки и их рамки будут сочетаться друг с другом. Можно найти подходящие фотографии в Интернете, распечатать их и поместить в рамки. Если предпочитаете семейные фото, организуйте фотосессию, чтобы получить качественные снимки для декора.

Полки
Полки — это не только функциональные, но и стильные элементы декора. Они позволяют размещать статуэтки, книги, вазы и другие предметы, создавая интересные композиции. Главное — не переусердствовать и не превращать полки в склад, чтобы сохранить эстетичность.

Если аксессуары не для вас, можно сделать стену акцентной, покрасив ее в контрастный цвет или оклеив яркими обоями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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