Как превратить маленький санузел в стильное пространство: советы от дизайнера

Как превратить маленький санузел в стильное пространство

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не всегда владельцы квартир могут похвастаться просторными санузлами, но это не повод для отчаяния. Даже в небольшом помещении можно создать стильное пространство, как уверяет дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "Белновости".

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Во-первых, стоит рассмотреть возможность покраски стен частично или полностью, вместо того чтобы полностью покрывать их плиткой. Как показывает практика, плитка не всегда создает желаемый эффект.

Во-вторых, не стоит отказываться от декора. Он поможет превратить ванную в уютное пространство, а не в обезличенное техническое помещение, от которого хочется поскорее уйти. Подходящими вариантами являются картины или крупные элементы декора, такие как искусственные кораллы.

Важно отметить, что такие приемы по оформлению санузла помогут не только создать стильный интерьер, но и сэкономить на ремонте.