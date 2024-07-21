Как избежать ошибок при создании ниш в интерьере: советы от дизайнера Юлии Тычино

Дизайнерские ниши в интерьере: что стоит учитывать и чего избегать

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нишу, представляющую собой углубление в стене, можно встретить в любой комнате — будь то спальня или прихожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости", советует, от каких ниш в доме или квартире лучше отказаться.

Во-первых, ниша, которая не соответствует предмету, находящемуся в ней, может испортить интерьер. Поэтому прежде чем приступить к созданию ниши, тщательно продумайте, что вы планируете там разместить.

Также стоит избегать так называемых ниш-лабиринтов, которые представляют собой сложные конструкции с нишами и полками различных размеров и цветов. Такие элементы часто выглядят нелогично и нарушают ритм, из-за чего могут восприниматься как лишний фон.

Не рекомендуется использовать и крупные ниши, сделанные из гипсокартона. Эксперты считают такие решения нефункциональными, некрасивыми и непрактичными.

Кроме того, не стоит рассчитывать на то, что нестандартные ниши в виде овалов или зигзагов станут украшением интерьера.