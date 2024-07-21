Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Grinding Gear Games анонсировала дополнение для Path of Exile
Как правильно загорать и ухаживать за кожей, чтобы загар держался дольше
Певица Мадонна повлияла на сценарий фильма "Дэдпул и Росомаха"
Брухунова показала игры Петросяна с сыном Ваганом
Кинологи рассказали, как разнять драку собак
Лучшая подкормка для огурцов в период плодоношения
Ещё один российский регион будет поощрять за сообщения о пьяных водителях
Ученые обнаружили примитивных крокодилов, живших около 48 миллионов лет назад
3 лучших способа создать пассивный доход
Как избежать ошибок при создании ниш в интерьере: советы от дизайнера Юлии Тычино

Дизайнерские ниши в интерьере: что стоит учитывать и чего избегать

1:09
Недвижимость

Нишу, представляющую собой углубление в стене, можно встретить в любой комнате — будь то спальня или прихожая.

Дизайнерские ниши в интерьере: что стоит учитывать и чего избегать
Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости", советует, от каких ниш в доме или квартире лучше отказаться.

Во-первых, ниша, которая не соответствует предмету, находящемуся в ней, может испортить интерьер. Поэтому прежде чем приступить к созданию ниши, тщательно продумайте, что вы планируете там разместить.

Также стоит избегать так называемых ниш-лабиринтов, которые представляют собой сложные конструкции с нишами и полками различных размеров и цветов. Такие элементы часто выглядят нелогично и нарушают ритм, из-за чего могут восприниматься как лишний фон.

Не рекомендуется использовать и крупные ниши, сделанные из гипсокартона. Эксперты считают такие решения нефункциональными, некрасивыми и непрактичными.

Кроме того, не стоит рассчитывать на то, что нестандартные ниши в виде овалов или зигзагов станут украшением интерьера.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Более половины россиян верят в суеверия, связанные с путешествиями
Баку может дестабилизировать Францию политически и экономически за Карабах
Gaijin Entertainment объявляет дату выхода авиасимулятора Aces of Thunder на PS5
Новый роман Алексея Столярова: трогательные фото с Верой Бондаревой
Без духовки: как приготовить фаршированные огурцы
Как улучшить свой шампунь: три простых добавки для идеальных волос
Госдума рассматривает запрет на продажу алкоголя вблизи пляжей
Главный нарколог Подмосковья предупредил о слабоумии из-за алкоголя и курения
Какие двери лучше не устанавливать в интерьере: советы эксперта
Почему производство поддельной икры резко сократилось?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников