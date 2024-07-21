Двери, которые портят интерьер: 5 типов, от которых стоит отказаться

Какие двери лучше не устанавливать в интерьере: советы эксперта

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перефразируя известное высказывание, можно утверждать: не все двери одинаково хороши.

Фото: openverse.org by Stratman² - (monitoring Joey's health), CC BY-NC-ND 2.0

Эксперт сетевого издания "Белновости", дизайнер Юлия Тычино, выделила несколько типов дверей, которые не стоит размещать в интерьере.

Во-первых, следует избегать дверей из необработанной сосны. Хотя стремление сэкономить понятно, такие двери выглядят так, словно их изготовили в ближайшем гараже без какой-либо обработки.

Во-вторых, не рекомендуется устанавливать двери с сомнительной фрезеровкой. Эксперименты с такими полотнами могут не оправдать ожиданий.

В-третьих, лучше отказаться от дверей с фотопечатью — их лучше забыть как дурной сон.

В-четвертых, стоит избегать чрезмерно вычурных дверей с помпезными филенками.

В-пятых, двери с плюшем и каретной стяжкой являются настоящим кошмаром для обладателей изысканного вкуса.