Новые тренды в кухонных шторах: римские, маркизы и рольшоры в 2024 году

Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы

Шторы на кухне выполняют не только функцию регулировки освещения, но и помогают создать уютную атмосферу. Однако не все текстильные изделия подходят для небольших помещений.

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Какие виды штор стоит рассмотреть:

Римские шторы

Эти шторы отличаются своей элегантностью, функциональностью и современным дизайном. Они идеально подходят для маленьких кухонь благодаря простоте управления и компактности. Римские шторы сделают кухню стильной и современной.

Маркизы

Также известные как французские шторы, маркизы часто используются для декоративного оформления. В случае кухонных штор это обычно эффектно собранный тюль, который не достигает подоконника, что подчеркивает легкость и воздушность интерьера.

Рольшторы

Этот вид штор характеризуется строгим и современным стилем. Рольшторы — практичный и стильный выбор, который придаст кухне дорогой и эффектный вид.