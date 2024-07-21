Новые тренды в кухонных шторах: римские, маркизы и рольшоры в 2024 году

Шторы на кухне выполняют не только функцию регулировки освещения, но и помогают создать уютную атмосферу. Однако не все текстильные изделия подходят для небольших помещений.
Какие виды штор стоит рассмотреть:
Римские шторы
Эти шторы отличаются своей элегантностью, функциональностью и современным дизайном. Они идеально подходят для маленьких кухонь благодаря простоте управления и компактности. Римские шторы сделают кухню стильной и современной.
Маркизы
Также известные как французские шторы, маркизы часто используются для декоративного оформления. В случае кухонных штор это обычно эффектно собранный тюль, который не достигает подоконника, что подчеркивает легкость и воздушность интерьера.
Рольшторы
Этот вид штор характеризуется строгим и современным стилем. Рольшторы — практичный и стильный выбор, который придаст кухне дорогой и эффектный вид.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.