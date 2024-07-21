Ошибки в выборе цвета для интерьера: почему стоит добавить черные акценты

Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цвет является одной из ключевых характеристик интерьера.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Правильно выбранная цветовая гамма обеспечивает привлекательный и объемный вид помещения.

Однако неверный выбор оттенков может сделать комнату ощущаться тесной и плохо оформленной.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну из сетевого издания "БелНовости", указала на цвет, который многие люди упускают в интерьере, что является серьезной ошибкой.

Цвет в интерьере

Многие избегают экспериментов и в интерьере преобладают нейтральные цвета, такие как белый и бежевый, тогда как темные оттенки почти не используются.

Это приводит к тому, что пространство выглядит плоским и бесцветным.

Чтобы исправить ситуацию, добавьте в интерьер немного черного цвета. Такие элементы станут стильным акцентом.

Темные узоры, статуэтки и мебель создадут эффект объема и оригинальности.

Черные предметы привлекут внимание гостей, делая светлые цвета фоновыми, но при этом сохраняя их привлекательность.