Экономия на мебели: как собрать кровать своими руками и сэкономить в 2-3 раза

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Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино

1:13
Недвижимость

Желание не тратить все свои сбережения на мебель вполне понятно.

Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

В этом вам поможет совет, предложенный дизайнером Юлией Тычино, экспертом сетевого издания "Белновости".

Совет заключается в том, чтобы не покупать готовую кровать у производителя. Вместо этого можно заказать изголовье отдельно и приобрести кроватный бокс. Альтернативой может быть заказ каркаса кровати в столярной мастерской.

Такой подход позволит вам сэкономить на кровати в 2-3 раза.

Вот как можно действовать: сначала определитесь с размером кровати, затем купите кроватный бокс, который продается в магазинах матрасов. Вам также предложат обтянуть бокс тканью — выбирайте нейтральную ткань, которая будет гармонировать с вашим интерьером.

Следующий шаг — выбор ножек. Специалисты рекомендуют углубить их и установить кровать как можно ниже, примерно в 1-2 см от пола.

Если вариант с боксом вам не нравится, можно заказать каркас кровати в столярной мастерской.

Затем отправляйтесь в мастерскую по переобтяжке мягкой мебели или в текстильную мастерскую, чтобы заказать изголовье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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