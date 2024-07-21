Экономия на мебели: как собрать кровать своими руками и сэкономить в 2-3 раза

Желание не тратить все свои сбережения на мебель вполне понятно.
В этом вам поможет совет, предложенный дизайнером Юлией Тычино, экспертом сетевого издания "Белновости".
Совет заключается в том, чтобы не покупать готовую кровать у производителя. Вместо этого можно заказать изголовье отдельно и приобрести кроватный бокс. Альтернативой может быть заказ каркаса кровати в столярной мастерской.
Такой подход позволит вам сэкономить на кровати в 2-3 раза.
Вот как можно действовать: сначала определитесь с размером кровати, затем купите кроватный бокс, который продается в магазинах матрасов. Вам также предложат обтянуть бокс тканью — выбирайте нейтральную ткань, которая будет гармонировать с вашим интерьером.
Следующий шаг — выбор ножек. Специалисты рекомендуют углубить их и установить кровать как можно ниже, примерно в 1-2 см от пола.
Если вариант с боксом вам не нравится, можно заказать каркас кровати в столярной мастерской.
Затем отправляйтесь в мастерскую по переобтяжке мягкой мебели или в текстильную мастерскую, чтобы заказать изголовье.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.