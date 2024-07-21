Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: "горячая стадия" конфликта может кончиться к концу года
Учеными создан генератор, работающий от воды и дождевых капель
Кинологи рассказали, почему собака прячется
Для приготовления подкормки для перца лучше использовать тёплую воду
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Как правильно разместить иконы в доме: советы от дизайнера Юлии Тычино

Иконы в интерьере: где и как разместить

1:11
Недвижимость

В процессе ремонта многие не задумываются о создании удобного места для размещения икон.

Иконы в интерьере: где и как разместить
Фото: commons.wikimedia.org by Wuhazet, CC BY 3.0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт издания "Белновости", предоставила рекомендации для верующих, которые часто проводят время в молитве.

Важно отметить, что иконы можно размещать в любой комнате, за исключением ванной и туалета.

Оптимально, если иконы будут расположены на восточной стороне дома, хотя это требование не является обязательным.

Место для иконостаса должно соответствовать определённым условиям — оно должно быть спокойным и не проходным, чтобы во время молитвы ничто не отвлекало вас.

Иконы не следует размещать рядом с телевизором, посудой, постерами, сувенирами или другими предметами интерьера.

Также рекомендуется избегать размещения картин, часов и фотографий в зоне иконостаса.

Центральное место обычно занимают иконы Спасителя и Девы Марии, а по бокам можно разместить иконы святых. Альтернативный вариант — разместить иконы Спасителя и Девы Марии сверху, а иконы святых под ними.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников