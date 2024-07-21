Как правильно разместить иконы в доме: советы от дизайнера Юлии Тычино

Иконы в интерьере: где и как разместить

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В процессе ремонта многие не задумываются о создании удобного места для размещения икон.

Фото: commons.wikimedia.org by Wuhazet, CC BY 3.0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт издания "Белновости", предоставила рекомендации для верующих, которые часто проводят время в молитве.

Важно отметить, что иконы можно размещать в любой комнате, за исключением ванной и туалета.

Оптимально, если иконы будут расположены на восточной стороне дома, хотя это требование не является обязательным.

Место для иконостаса должно соответствовать определённым условиям — оно должно быть спокойным и не проходным, чтобы во время молитвы ничто не отвлекало вас.

Иконы не следует размещать рядом с телевизором, посудой, постерами, сувенирами или другими предметами интерьера.

Также рекомендуется избегать размещения картин, часов и фотографий в зоне иконостаса.

Центральное место обычно занимают иконы Спасителя и Девы Марии, а по бокам можно разместить иконы святых. Альтернативный вариант — разместить иконы Спасителя и Девы Марии сверху, а иконы святых под ними.