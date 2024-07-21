Как выбрать кухонный фартук: тренды и ошибки, которых стоит избегать

Если вы решили провести ремонт на кухне, важно ознакомиться с актуальными трендами, чтобы ваш интерьер не выглядел устаревшим.
Особое внимание стоит уделить кухонному фартуку, избегая элементов, которые давно вышли из моды.
Что стоит исключить:
Прежде всего, следует отказаться от фотопечати на панелях. Изображения фруктов, городских пейзажей или цветов могут перегрузить интерьер.
Плитка с тематическими рисунками также уже не в моде и может сделать ремонт дешевле.
Яркие кислотные цвета фартука могут отвлекать внимание и делать пространство визуально перегруженным.
Мозаика с яркими и разноцветными элементами будет создавать визуальный шум и трудности при сочетании с остальным интерьером.
Также лучше избегать вензелей и сложных узоров, которые могут создать впечатление плохого вкуса. Если вы стремитесь подчеркнуть классический стиль, выберите более сдержанные варианты оформления.
Чему отдать предпочтение:
Лучше выбирать минималистичные и однотонные фартуки без ярких цветов.
Хорошо смотрится имитация белой плитки, геометрические формы и натуральные материалы.
Если вам нравится мозаика, выбирайте нейтральные и универсальные цвета, такие как белый, серый или черный.
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