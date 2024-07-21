Как выбрать кухонный фартук: тренды и ошибки, которых стоит избегать

Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы решили провести ремонт на кухне, важно ознакомиться с актуальными трендами, чтобы ваш интерьер не выглядел устаревшим.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Особое внимание стоит уделить кухонному фартуку, избегая элементов, которые давно вышли из моды.

Что стоит исключить:

Прежде всего, следует отказаться от фотопечати на панелях. Изображения фруктов, городских пейзажей или цветов могут перегрузить интерьер.

Плитка с тематическими рисунками также уже не в моде и может сделать ремонт дешевле.

Яркие кислотные цвета фартука могут отвлекать внимание и делать пространство визуально перегруженным.

Мозаика с яркими и разноцветными элементами будет создавать визуальный шум и трудности при сочетании с остальным интерьером.

Также лучше избегать вензелей и сложных узоров, которые могут создать впечатление плохого вкуса. Если вы стремитесь подчеркнуть классический стиль, выберите более сдержанные варианты оформления.

Чему отдать предпочтение:

Лучше выбирать минималистичные и однотонные фартуки без ярких цветов.

Хорошо смотрится имитация белой плитки, геометрические формы и натуральные материалы.

Если вам нравится мозаика, выбирайте нейтральные и универсальные цвета, такие как белый, серый или черный.