Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
Как выбрать кухонный фартук: тренды и ошибки, которых стоит избегать

Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году

1:23
Недвижимость

Если вы решили провести ремонт на кухне, важно ознакомиться с актуальными трендами, чтобы ваш интерьер не выглядел устаревшим.

Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Особое внимание стоит уделить кухонному фартуку, избегая элементов, которые давно вышли из моды.

Что стоит исключить:
Прежде всего, следует отказаться от фотопечати на панелях. Изображения фруктов, городских пейзажей или цветов могут перегрузить интерьер.

Плитка с тематическими рисунками также уже не в моде и может сделать ремонт дешевле.

Яркие кислотные цвета фартука могут отвлекать внимание и делать пространство визуально перегруженным.

Мозаика с яркими и разноцветными элементами будет создавать визуальный шум и трудности при сочетании с остальным интерьером.

Также лучше избегать вензелей и сложных узоров, которые могут создать впечатление плохого вкуса. Если вы стремитесь подчеркнуть классический стиль, выберите более сдержанные варианты оформления.

Чему отдать предпочтение:
Лучше выбирать минималистичные и однотонные фартуки без ярких цветов.

Хорошо смотрится имитация белой плитки, геометрические формы и натуральные материалы.

Если вам нравится мозаика, выбирайте нейтральные и универсальные цвета, такие как белый, серый или черный.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников