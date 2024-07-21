Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие двери лучше не устанавливать в интерьере: советы эксперта
Почему производство поддельной икры резко сократилось?
Как вместить в багажник нужные вещи?
Актёр Карл Урбан: пятый сезон "Пацанов" выйдет в 2026 году
Зеленский: "горячая стадия" конфликта может кончиться к концу года
Учеными создан генератор, работающий от воды и дождевых капель
Кинологи рассказали, почему собака прячется
Для приготовления подкормки для перца лучше использовать тёплую воду
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Оптимизация пространства: дизайнерские хитрости для маленькой гостиной

Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной

1:50
Недвижимость

Из-за ошибок в оформлении даже просторная гостиная может казаться меньше.

Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ситуация усугубляется, если размеры комнаты действительно не соответствуют желаемым.

Как правильно оформить гостиную, чтобы она казалась более просторной:

Светлые тона для отделки
Хотя не обязательно использовать только белый цвет, предпочтение стоит отдавать светлым тонам. Используйте эту палитру для стен (или обоев), пола и потолка. Это создаст ощущение простора и света.

Минимальное количество мебели
Большое количество мебели, включая секции, стенки, журнальные столы, тумбочки и комоды, делает гостиную загроможденной и менее просторной. Мебель должна быть стильной и компактной, отмечает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".

Правильные шторы
Красивые шторы могут сделать интерьер уютнее и дороже, но плотные и струящиеся ткани визуально сужают пространство. Лучше выбрать легкие ткани в светлых тонах или стильные римские шторы, которые сделают комнату просторнее.

Зонирование
Визуальное разделение комнаты на зоны делает пространство более просторным. Например, можно создать рабочее место или выделить участок с помощью акцентных обоев.

Яркость
Полностью оформленная в спокойные оттенки комната кажется меньше. Добавьте несколько ярких акцентов: яркий постер, красивый ковер или интересные подушки.

Полки
Полки — идеальный элемент интерьера, так как они не занимают полезное пространство, но при этом создают нужную атмосферу. На полках можно разместить растения с ниспадающими листьями или устроить "выставку" декора и книг.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников