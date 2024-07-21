Оптимизация пространства: дизайнерские хитрости для маленькой гостиной

Из-за ошибок в оформлении даже просторная гостиная может казаться меньше.
Ситуация усугубляется, если размеры комнаты действительно не соответствуют желаемым.
Как правильно оформить гостиную, чтобы она казалась более просторной:
Светлые тона для отделки
Хотя не обязательно использовать только белый цвет, предпочтение стоит отдавать светлым тонам. Используйте эту палитру для стен (или обоев), пола и потолка. Это создаст ощущение простора и света.
Минимальное количество мебели
Большое количество мебели, включая секции, стенки, журнальные столы, тумбочки и комоды, делает гостиную загроможденной и менее просторной. Мебель должна быть стильной и компактной, отмечает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".
Правильные шторы
Красивые шторы могут сделать интерьер уютнее и дороже, но плотные и струящиеся ткани визуально сужают пространство. Лучше выбрать легкие ткани в светлых тонах или стильные римские шторы, которые сделают комнату просторнее.
Зонирование
Визуальное разделение комнаты на зоны делает пространство более просторным. Например, можно создать рабочее место или выделить участок с помощью акцентных обоев.
Яркость
Полностью оформленная в спокойные оттенки комната кажется меньше. Добавьте несколько ярких акцентов: яркий постер, красивый ковер или интересные подушки.
Полки
Полки — идеальный элемент интерьера, так как они не занимают полезное пространство, но при этом создают нужную атмосферу. На полках можно разместить растения с ниспадающими листьями или устроить "выставку" декора и книг.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.