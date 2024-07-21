Как обновить интерьер арендованной квартиры без ремонта: советы дизайнера

Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждому, наверное, хочется сделать интерьер своей квартиры более уютным и индивидуальным, даже если жилье арендованное.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

О том, как преобразить пространство без ремонта, рассказала дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости".

Самоклеящиеся пленки

Чтобы обновить кухонные фасады или столешницу, нет необходимости делать дорогие замены. Самоклеящиеся пленки легко наносятся и снимаются, позволяя быстро и безболезненно изменить внешний вид мебели.

3D-панели

3D-панели, имитирующие дерево, кирпич или абстрактные узоры, также можно приклеить самостоятельно. Снимать их нужно осторожно: с виниловых обоев, штукатурки и стен, покрашенных водоэмульсионной краской, они удаляются без проблем, а вот с эмалевой краски и бумажных обоев могут возникнуть сложности.

Чехлы

Чтобы освежить мягкую мебель, можно использовать специальные чехлы. Если они не по карману, подойдут и обычные пледы, которые легко набросить на диваны и кресла.

Текстиль

Простое обновление текстиля может значительно изменить внешний вид комнаты. Декоративные салфетки, новые скатерти и замена штор придадут пространству свежий и стильный вид.

Ароматы

Для создания уютной атмосферы важен приятный аромат. Используйте аромалампы, ароматические свечи, освежители воздуха и парфюм для дома, чтобы ваше жилье всегда пахло приятно.