Как обновить интерьер арендованной квартиры без ремонта: советы дизайнера

Каждому, наверное, хочется сделать интерьер своей квартиры более уютным и индивидуальным, даже если жилье арендованное.
О том, как преобразить пространство без ремонта, рассказала дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости".
Самоклеящиеся пленки
Чтобы обновить кухонные фасады или столешницу, нет необходимости делать дорогие замены. Самоклеящиеся пленки легко наносятся и снимаются, позволяя быстро и безболезненно изменить внешний вид мебели.
3D-панели
3D-панели, имитирующие дерево, кирпич или абстрактные узоры, также можно приклеить самостоятельно. Снимать их нужно осторожно: с виниловых обоев, штукатурки и стен, покрашенных водоэмульсионной краской, они удаляются без проблем, а вот с эмалевой краски и бумажных обоев могут возникнуть сложности.
Чехлы
Чтобы освежить мягкую мебель, можно использовать специальные чехлы. Если они не по карману, подойдут и обычные пледы, которые легко набросить на диваны и кресла.
Текстиль
Простое обновление текстиля может значительно изменить внешний вид комнаты. Декоративные салфетки, новые скатерти и замена штор придадут пространству свежий и стильный вид.
Ароматы
Для создания уютной атмосферы важен приятный аромат. Используйте аромалампы, ароматические свечи, освежители воздуха и парфюм для дома, чтобы ваше жилье всегда пахло приятно.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.