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Ошибки в выборе штор: черный цвет, фотопечать и блестящая органза

Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера

1:04
Недвижимость

Любой человек, впервые входя в комнату, сразу обращает внимание на окно и шторы.

Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, CC BY-SA 4.0

Поэтому шторы играют важную роль в интерьере, способствуя либо его улучшению, либо ухудшению.

Эксперт сетевого издания "Белновости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась советами о том, какие шторы лучше избегать.

В первую очередь, не стоит выбирать шторы черного или других темных цветов.

Такие шторы нарушают гармонию комнаты, создавая контрастные пятна, которые выбиваются из общей цветовой гаммы интерьера.

Также не рекомендуется использовать цветной тюль или блестящую органзу. Они придают помещению дешевый вид, вместо того чтобы освежить его.

Кроме того, не стоит выбирать шторы с фотопечатью — это не улучшит внешний вид комнаты.

Яркие и смелые шторы с крупным активным принтом могут показаться интересным выбором, но лучше оставить такую расцветку для других элементов интерьера, чтобы шторы не отвлекали на себя внимание.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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