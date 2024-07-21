Лучшие цветовые решения для спальни: как создать уют и расслабление

Как правильно выбрать цвета для спальни

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайн спальни должен быть не только стильным, но и уютным, создающим атмосферу для расслабления. Важную роль в этом играет цветовая палитра интерьера, так как неправильный цвет может возбуждать нервную систему и вызывать тревожность.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, PDM

Как выбирать цвет

Выбор цвета — это целая наука со множеством нюансов. Влияние цвета на человека может меняться в зависимости от его оттенка. Кроме того, один и тот же цвет может по-разному воздействовать на разных людей. Поэтому важно, чтобы хозяева дома сами подбирали цветовую гамму для интерьера. Однако существуют общие рекомендации, которые помогут упростить этот процесс.

Прежде всего, ориентируйтесь на свои ощущения. Как вы себя чувствуете в этом помещении? Цвет должен ассоциироваться с расслаблением, умиротворением и гармонией. Не стоит выбирать цвет только потому, что он вам нравится. Например, многие любят красный цвет, но он возбуждает нервную систему и не способствует расслаблению. Черный цвет может создавать гнетущее впечатление, а белый — слишком холодный, хотя часто используется в спальнях. Белый цвет может ассоциироваться с больничной палатой или снежной пустыней, что вряд ли поможет расслабиться. Лучше выбирать теплые бежевые оттенки, которые светлые, но не такие холодные, как белый.

Какие цвета стоит рассмотреть в первую очередь

Серый, коричневый, бледно-голубой

Эти нейтральные цвета не режут глаз, успокаивают и настраивают на размеренный лад. Они подходят для уравновешенных людей, которые не любят яркие краски и эмоциональные всплески.

Зеленый

Идеален для тех, кто любит природу, сад и загородную жизнь. Зеленый цвет успокаивает, расслабляет и поднимает настроение. Психологи связывают его благотворное влияние на психику с тем, что в природе это цвет жизни и он не несет угрозы.

Желтый

На любителя, но также может использоваться в спальне, особенно в северных комнатах с малым количеством естественного света. В темных помещениях можно выбирать более яркие оттенки желтого. Но если в комнате много солнечного света, желтый цвет может быть слишком ярким, что бодрит и повышает активность.

Если вам нравятся яркие, сочные цвета, их можно использовать в спальне в качестве акцентов. Например, красные подушки будут эффектно смотреться в нейтральном интерьере. Однако красные стены могут помешать созданию уютного и расслабляющего пространства.