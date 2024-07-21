Эксперт рассказывает, как скрыть недостатки стен с помощью штукатурки и шпаклевки

Хотите узнать, какие отделочные материалы могут создать декоративные узоры и скрыть все недостатки на стене?
По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "Белновости", в этом помогут штукатурка или шпаклевка.
Эффект мазанки
Чтобы добиться этого эффекта, используйте обычный мастерок. Широкими и размашистыми движениями нанесите мазки гипсовой штукатурки на стены. После высыхания штукатурки, покройте её грунтовкой и покрасьте в белый цвет.
Мраморная шпаклевка
Для этого варианта очистите стену до штукатурки и нанесите тонкий слой шпаклевки. Пока стена сохнет, положите на пол лист фанеры или гипсокартона и нанесите на него 3-4 шлепка шпаклевки, придавите мастерком, чтобы состав отпечатался на поверхности инструмента. Затем нанесите его на стену в хаотичном порядке.
Когда шпаклевка чуть подсохнет, слегка пригладьте её шпателем. Используйте пылесос, чтобы удалить излишки, и нанесите в углубления контрастную краску или алкидную эмаль для создания эффекта мрамора.
После высыхания краски, снимите верхний слой наждачной бумагой. В завершение, ещё раз пропылесосьте поверхность и нанесите несколько слоёв лака.
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