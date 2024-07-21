Эксперт рассказывает, как скрыть недостатки стен с помощью штукатурки и шпаклевки

Как скрыть недостатки стен с помощью декоративной штукатурки и шпаклевки

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите узнать, какие отделочные материалы могут создать декоративные узоры и скрыть все недостатки на стене?

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "Белновости", в этом помогут штукатурка или шпаклевка.

Эффект мазанки

Чтобы добиться этого эффекта, используйте обычный мастерок. Широкими и размашистыми движениями нанесите мазки гипсовой штукатурки на стены. После высыхания штукатурки, покройте её грунтовкой и покрасьте в белый цвет.

Мраморная шпаклевка

Для этого варианта очистите стену до штукатурки и нанесите тонкий слой шпаклевки. Пока стена сохнет, положите на пол лист фанеры или гипсокартона и нанесите на него 3-4 шлепка шпаклевки, придавите мастерком, чтобы состав отпечатался на поверхности инструмента. Затем нанесите его на стену в хаотичном порядке.

Когда шпаклевка чуть подсохнет, слегка пригладьте её шпателем. Используйте пылесос, чтобы удалить излишки, и нанесите в углубления контрастную краску или алкидную эмаль для создания эффекта мрамора.

После высыхания краски, снимите верхний слой наждачной бумагой. В завершение, ещё раз пропылесосьте поверхность и нанесите несколько слоёв лака.