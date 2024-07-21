Как разместить кровать в небольшой квартире: советы дизайнера

Как разместить кровать в небольшой квартире

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас небольшая квартира, вопрос о спальном месте становится сложным.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, PDM

Некоторые покупают вместительный диван, но спать на нем не всегда удобно.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер интерьера Юлия Тычино, считает, что даже в маленькой квартире стоит выделить место для полноценной кровати.

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Ширма или шторка

Самый простой и элегантный способ разместить кровать в однокомнатной квартире — зонирование. Выделите участок квартиры под спальню и огородите его ширмой или шторкой. Это создаст личное пространство, которое не будет заметно гостям.

Выбор красивой шторки или ширмы с интересным дизайном только улучшит интерьер.

Многоуровневое решение

Для тех, у кого высокие потолки, есть эргономичное решение: система двух уровней. Часто это используется в детских комнатах, когда спальное место располагается над учебным столом.

Однако это подходит и для взрослых.

Под кроватью можно организовать уголок для вечернего отдыха с настольной лампой, журнальным столиком и креслом.