Как разместить кровать в небольшой квартире: советы дизайнера

Если у вас небольшая квартира, вопрос о спальном месте становится сложным.
Некоторые покупают вместительный диван, но спать на нем не всегда удобно.
Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер интерьера Юлия Тычино, считает, что даже в маленькой квартире стоит выделить место для полноценной кровати.
Как можно "спрятать" мебель
Ширма или шторка
Самый простой и элегантный способ разместить кровать в однокомнатной квартире — зонирование. Выделите участок квартиры под спальню и огородите его ширмой или шторкой. Это создаст личное пространство, которое не будет заметно гостям.
Выбор красивой шторки или ширмы с интересным дизайном только улучшит интерьер.
Многоуровневое решение
Для тех, у кого высокие потолки, есть эргономичное решение: система двух уровней. Часто это используется в детских комнатах, когда спальное место располагается над учебным столом.
Однако это подходит и для взрослых.
Под кроватью можно организовать уголок для вечернего отдыха с настольной лампой, журнальным столиком и креслом.
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