9 способов визуально увеличить высоту потолка: советы дизайнеров

Высота потолка влияет не только на визуальное восприятие пространства, но и на психологическое состояние жильцов и гостей.
Например, низкий потолок может создавать ощущение давления, заставляя человека чувствовать себя запертым в небольшом пространстве, словно в клетке.
Физически поднять потолок чаще всего невозможно, но существуют приемы, которые помогут сделать это визуально.
9 способов визуально увеличить высоту потолка:
1. Используйте длинные шторы, свисающие от потолка до пола. Этот прием "вытягивает" стену. Короткие шторы, напротив, уменьшают высоту.
2. Избегайте люстр на длинных цепях или шнурах. Такие люстры подходят для комнат с высокими потолками, а в обычных помещениях они крадут пространство.
3. Правильно используйте освещение. Размещайте осветительные приборы в средней части пространства. Бра, торшеры и настольные лампы не только создают уют, но и визуально поднимают потолок.
4. Следуйте золотому правилу дизайнеров: свет, направленный вверх, увеличивает высоту потолка, а свет, направленный вниз, ее уменьшает. Вместо классической люстры часто используют светильники на стенах с направленным вверх светом.
5. Выбирайте легкую и низкую мебель. Громоздкие диваны, кресла с высокими спинками и широкие шкафы делают комнату еще ниже. В сравнении с небольшими предметами мебели стены кажутся выше.
6. Предпочитайте мебель на тонких ножках — она выглядит менее громоздкой.
7. Двери и шкафы от потолка до пола, как и шторы, создают впечатление большей высоты потолка. Это правило относится к любым высоким объектам, таким как этажерки, книжные шкафы, окна или комнатные растения.
8. Покрасьте потолок светлее, чем стены. Это создаст ощущение легкости и простора. Темный потолок, напротив, будет давить.
9. При покраске стен используйте диагональное деление на два цвета, начиная диагональ с середины стены. Такая оптическая иллюзия затруднит мозгу расчет реальной высоты стен.
В некоторых случаях можно попробовать физически увеличить высоту стен, выбрав тонкие напольные покрытия, а также тонкие звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
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