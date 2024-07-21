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9 способов визуально увеличить высоту потолка: советы дизайнеров

Топ 9 способов визуально увеличить высоту потолка

2:37
Недвижимость

Высота потолка влияет не только на визуальное восприятие пространства, но и на психологическое состояние жильцов и гостей.

Топ 9 способов визуально увеличить высоту потолка
Фото: Flickr by Karin Dalziel, CC BY-NC 2.0

Например, низкий потолок может создавать ощущение давления, заставляя человека чувствовать себя запертым в небольшом пространстве, словно в клетке.

Физически поднять потолок чаще всего невозможно, но существуют приемы, которые помогут сделать это визуально.

9 способов визуально увеличить высоту потолка:

1. Используйте длинные шторы, свисающие от потолка до пола. Этот прием "вытягивает" стену. Короткие шторы, напротив, уменьшают высоту.

2. Избегайте люстр на длинных цепях или шнурах. Такие люстры подходят для комнат с высокими потолками, а в обычных помещениях они крадут пространство.

3. Правильно используйте освещение. Размещайте осветительные приборы в средней части пространства. Бра, торшеры и настольные лампы не только создают уют, но и визуально поднимают потолок.

4. Следуйте золотому правилу дизайнеров: свет, направленный вверх, увеличивает высоту потолка, а свет, направленный вниз, ее уменьшает. Вместо классической люстры часто используют светильники на стенах с направленным вверх светом.

5. Выбирайте легкую и низкую мебель. Громоздкие диваны, кресла с высокими спинками и широкие шкафы делают комнату еще ниже. В сравнении с небольшими предметами мебели стены кажутся выше.

6. Предпочитайте мебель на тонких ножках — она выглядит менее громоздкой.

7. Двери и шкафы от потолка до пола, как и шторы, создают впечатление большей высоты потолка. Это правило относится к любым высоким объектам, таким как этажерки, книжные шкафы, окна или комнатные растения.

8. Покрасьте потолок светлее, чем стены. Это создаст ощущение легкости и простора. Темный потолок, напротив, будет давить.

9. При покраске стен используйте диагональное деление на два цвета, начиная диагональ с середины стены. Такая оптическая иллюзия затруднит мозгу расчет реальной высоты стен.

В некоторых случаях можно попробовать физически увеличить высоту стен, выбрав тонкие напольные покрытия, а также тонкие звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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