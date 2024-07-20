Как сделать интерьер стильным: 5 простых советов по улучшению внешнего вида помещения

Ошибки в ремонте: как мелочи могут испортить интерьер и как их исправить

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт был проведён, но результат всё равно не соответствует ожиданиям, и интерьер не выглядит как на картинке? Это может происходить из-за упущенных мелочей, которые портят общий вид помещения. На что стоит обратить внимание в таких случаях?

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Радиаторы

Радиаторы в классическом стиле, как правило, не добавляют эстетики интерьеру. Однако простой способ улучшить их внешний вид — покрасить их в цвет стен. Это придаст комнате более стильный и гармоничный вид.

Пластиковые элементы

Пластик часто выглядит не очень хорошо, особенно в таких деталях, как подоконники, плинтуса, двери и столешницы. Особенно заметно это на фоне тёмных стен и пола. Эффективное решение — убрать пластиковые накладки, оштукатурить подоконники и откосы, а затем покрасить их в цвет стен.

Цвет

Даже самый дорогой кухонный гарнитур может выглядеть дешево, если он выполнен в кислотных оттенках или имеет устаревшие декоративные элементы, такие как фотопечать или изображения фруктов. Маркетологи давно заметили, что люди с хорошим вкусом предпочитают сдержанные и нейтральные цвета.

Потолок

Белый матовый потолок всегда выглядит выигрышно. Глянцевый натяжной потолок может визуально уменьшить пространство и создать раздражающий световой эффект.

Мелочи

Не забывайте о деталях, которые на первый взгляд могут казаться незначительными, но имеют большое значение. Например, пластиковые розетки и выключатели, которые быстро загрязняются и желтеют, могут испортить общее впечатление.