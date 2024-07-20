Как убрать лишние вещи из спальни: 10 советов по оптимизации пространства

Топ вещей, которые нельзя хранить в спальне

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня — это важная часть любого дома, где человек проводит значительное время для отдыха и восстановления. Поэтому она должна быть максимально удобной и свободной от лишних предметов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Что стоит убрать из спальни:

Прежде всего, избавьтесь от ненужной и неиспользуемой мебели, которая только загромождает пространство.

Одежда не должна валяться на тумбочках, стульях или кровати. Лучше убрать импровизированные вешалки и заменить их на настоящие.

Также рекомендуется очистить прикроватную тумбу от ненужных предметов. Кружки, книги и украшения могут создавать визуальный шум и мешать в поиске нужных вещей, особенно в спешке.

Избавьтесь от телевизора и другой крупной электроники, а также от тренажеров — они не должны находиться в спальне.

Лишние источники света, такие как мигающая гирлянда, могут негативно повлиять на качество сна. Лучше выбрать ночник с таймером для создания уютной атмосферы.