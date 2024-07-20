Как избежать неопрятности: советы по уходу за выключателями, цветами и проводами в интерьере

5 простых способов улучшить внешний вид вашего дома

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый дорогой дизайнерский ремонт может потерять свою привлекательность из-за мелких деталей, которые владельцы дома не замечают в процессе повседневных забот.

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Если эти детали игнорировать, гости могут подумать, что в доме живет неряха.

Выключатели и розетки

Эти элементы не должны быть грязными. Это основное правило. На них быстро остаются следы и жирные пятна, и если не чистить их вовремя, это приведет к общему впечатлению неопрятности.

Засохшие цветы

Свежий букет радует глаз и создает уют в комнате. Однако засохшие цветы только ухудшают общее впечатление, поэтому их лучше убрать сразу, как только они начинают увядать.

Провода и удлинители

Современные квартиры наполнены различной электроникой, и провода и удлинители становятся необходимостью. Однако если их слишком много, это создает видимость беспорядка. Чтобы решить эту проблему, можно использовать органайзеры для проводов или специальные стяжки для их упорядочивания.