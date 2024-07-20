Как избежать неопрятности: советы по уходу за выключателями, цветами и проводами в интерьере

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5 простых способов улучшить внешний вид вашего дома

1:07
Недвижимость

Даже самый дорогой дизайнерский ремонт может потерять свою привлекательность из-за мелких деталей, которые владельцы дома не замечают в процессе повседневных забот.

5 простых способов улучшить внешний вид вашего дома
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если эти детали игнорировать, гости могут подумать, что в доме живет неряха.

Выключатели и розетки
Эти элементы не должны быть грязными. Это основное правило. На них быстро остаются следы и жирные пятна, и если не чистить их вовремя, это приведет к общему впечатлению неопрятности.

Засохшие цветы
Свежий букет радует глаз и создает уют в комнате. Однако засохшие цветы только ухудшают общее впечатление, поэтому их лучше убрать сразу, как только они начинают увядать.

Провода и удлинители
Современные квартиры наполнены различной электроникой, и провода и удлинители становятся необходимостью. Однако если их слишком много, это создает видимость беспорядка. Чтобы решить эту проблему, можно использовать органайзеры для проводов или специальные стяжки для их упорядочивания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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