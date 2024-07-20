Как быстро обновить кухню: 2 простых дизайнерских трюка без ремонта

Как красивые банки и правильное освещение преобразят пространство

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы обновить кухню и сделать её стильной и современной, вовсе не обязательно делать ремонт или закупать новую мебель с дорогими отделочными материалами. Иногда достаточно внести всего пару небольших дизайнерских изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", делится простыми, но эффективными советами.

Использование красивых банок для хранения продуктов

Смените привычные упаковки для макарон, круп, конфет, соли и сахара на красивые баночки. Эти ёмкости можно найти в специализированных магазинах. Они помогут улучшить внешний вид вашей кухни, сделав её более аккуратной и оригинальной.

Правильное освещение рабочей зоны

Не забывайте про освещение рабочей зоны, которая расположена между столешницей, плитой и мойкой. Для этого можно установить светильники или лампы на нижнюю часть кухонных шкафчиков. Это не только улучшит функциональность зоны, но и сделает кухню более стильной.