Как быстро обновить кухню: 2 простых дизайнерских трюка без ремонта

Чтобы обновить кухню и сделать её стильной и современной, вовсе не обязательно делать ремонт или закупать новую мебель с дорогими отделочными материалами. Иногда достаточно внести всего пару небольших дизайнерских изменений.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", делится простыми, но эффективными советами.
Использование красивых банок для хранения продуктов
Смените привычные упаковки для макарон, круп, конфет, соли и сахара на красивые баночки. Эти ёмкости можно найти в специализированных магазинах. Они помогут улучшить внешний вид вашей кухни, сделав её более аккуратной и оригинальной.
Правильное освещение рабочей зоны
Не забывайте про освещение рабочей зоны, которая расположена между столешницей, плитой и мойкой. Для этого можно установить светильники или лампы на нижнюю часть кухонных шкафчиков. Это не только улучшит функциональность зоны, но и сделает кухню более стильной.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.