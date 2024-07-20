Топ-3 простых способа сделать маленькую ванную комнату стильной и современной

3 простых способа сделать маленькую ванную комнату стильной и современной

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже компактная ванная комната может выглядеть стильно и элегантно. Вот три отличных способа сделать ее не только удобной, но и приятной для глаз:

Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center, CC0

Если обратить внимание на эти три аспекта, ваш ремонт всегда будет выглядеть дорого и современно.

Зеркала

Зеркала помогают визуально расширить пространство. Также можно выбрать стеклянную перегородку, которая сделает комнату более просторной и легкой.

Современный душ

Для маленьких ванных комнат специалисты рекомендуют выбирать компактные и функциональные душевые системы с поддоном. Это позволит сэкономить пространство и придаст ванной комнате современный вид.

Детали

Мелочи играют важную роль, завершая композицию и придавая ей цельный вид. Обратите внимание на смесители и выберите трендовые модели. Также можно поэкспериментировать с различными текстурами, чтобы отвлечь внимание от небольшого метража.