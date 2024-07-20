10 советов по созданию уютной кухни: от чистой посуды до качественного текстиля

Как сделать кухню уютной: простые методы для привлекательного интерьера

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка мечтает, чтобы кухня была уютной, ведь это делает времяпрепровождение более приятным.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Для создания нужной атмосферы стоит освоить несколько доступных методов.

Основные методы для создания уюта:

Эстетичная и чистая посуда

Следите за тем, чтобы кастрюли и сковородки, находящиеся на виду, выглядели опрятно и соответствовали интерьеру кухни, отмечает Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости". Посуда должна выглядеть как новая; в противном случае создать уют будет сложно.

Качественный текстиль

Правильно выбранные шторы и скатерти играют значительную роль в создании комфортной атмосферы. Поэтому важно инвестировать в хороший текстиль для кухни.

Декор

Некоторые дизайнеры считают, что из-за ограниченного пространства кухню не следует перегружать декором. Однако пустые стены не всегда выглядят привлекательно. Рассмотрите возможность добавить декор, например, фотографии или постеры на кулинарную тему, чтобы создать более теплую атмосферу.