Как использовать цвет для зонирования пространства: советы от дизайнера Юлии Тычино

Теплые и холодные оттенки: как цвет влияет на атмосферу вашего интерьера

Все специалисты по интерьеру знают: изменение цвета может существенно изменить восприятие пространства.

Фото: https://www.firestock.info/belyiy-dizayn-kvartiryi-s-podsvetkoy-white-design-apartment-with-lighting/

Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "Белновости" делится основными принципами работы с цветом, которые помогут вам сделать вашу квартиру не только комфортной, но и функциональной.

Цветовая зонирование

С помощью разных оттенков в одной комнате можно создать несколько зон. Этот прием особенно полезен для студийных квартир, детских комнат, где живут разные полы, или в любых других ситуациях, где требуется разделение пространства. Зонирование можно осуществить не только с помощью стен, но и пола, используя различные напольные покрытия или одинаковые, но в разных оттенках.

Если контрастные отделочные материалы вам не подходят, попробуйте использовать аксессуары. Например, разноцветные подушки могут служить эффективным способом выделения отдельных зон.

Создание теплого или холодного настроения

Чтобы добавить тепла, используйте цвета от желтого до красно-фиолетового. Эти оттенки создадут уютную и комфортную атмосферу. Для создания холодного и расслабляющего интерьера выбирайте цвета от фиолетового до желто-зеленого.

Добавление динамики

Если вам кажется, что интерьер выглядит слишком однообразно или скучно, добавьте динамичности с помощью цвета. Геометрические формы, такие как активные ломаные углы в пастельных оттенках, могут внести интересный элемент в ваш интерьер.