Полиуретановые vs. Гипсовые: как выбрать идеальные потолочные плинтусы для вашего интерьера

Современный рынок предлагает широкий ассортимент отделочных материалов, и выбрать среди них нужный непросто.
Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости", рассказала о видах потолочных плинтусов, их особенностях и нюансах.
Полиуретановые плинтусы
Преимущества:
— Множество дизайнов
— Хорошая геометрия
Недостатки:
— Высокая стоимость
— Появление трещин на стыках через 1-2 года эксплуатации. Избежать этого можно, покупая изделия у проверенных поставщиков и используя специальный стыковочный клей.
Гипсовые плинтусы
Идеальны для воплощения смелых дизайнерских идей по индивидуальным эскизам. Однако для этого нужны высококлассные исполнители и монтажники.
Недостатки:
— Долгое изготовление
— Возможность появления трещин на стыках
Дюрополимеровые плинтусы
Аналог полиуретановых, обладающий большей жесткостью и прочностью. Эти качества делают их более подходящими для использования на полу, но не на потолке.
Пенопластовые плинтусы
Единственный вариант, подходящий для кривых стен. Пенопласт легкий, гибкий, повторяет контуры и доступен по цене. Трещины на стыках в этом случае не возникают.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.