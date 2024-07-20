Полиуретановые vs. Гипсовые: как выбрать идеальные потолочные плинтусы для вашего интерьера

Эксперт раскрыла секреты выбора потолочных плинтусов

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современный рынок предлагает широкий ассортимент отделочных материалов, и выбрать среди них нужный непросто.

Фото: Flickr by Hannah and Simon, CC BY-ND 2.0

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "Белновости", рассказала о видах потолочных плинтусов, их особенностях и нюансах.

Полиуретановые плинтусы

Преимущества:

— Множество дизайнов

— Хорошая геометрия

Недостатки:

— Высокая стоимость

— Появление трещин на стыках через 1-2 года эксплуатации. Избежать этого можно, покупая изделия у проверенных поставщиков и используя специальный стыковочный клей.

Гипсовые плинтусы

Идеальны для воплощения смелых дизайнерских идей по индивидуальным эскизам. Однако для этого нужны высококлассные исполнители и монтажники.

Недостатки:

— Долгое изготовление

— Возможность появления трещин на стыках

Дюрополимеровые плинтусы

Аналог полиуретановых, обладающий большей жесткостью и прочностью. Эти качества делают их более подходящими для использования на полу, но не на потолке.

Пенопластовые плинтусы

Единственный вариант, подходящий для кривых стен. Пенопласт легкий, гибкий, повторяет контуры и доступен по цене. Трещины на стыках в этом случае не возникают.