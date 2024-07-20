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Как грамотно спланировать размещение розеток в спальне: советы эксперта

Как правильно разместить розетки в спальне: советы дизайнера

1:32
Недвижимость

Для точного определения количества розеток и планирования разводки электрики необходимо учитывать функциональные зоны спальни и расположение мебели.

Как правильно разместить розетки в спальне: советы дизайнера
Фото: Freepik by freepik, PDM

Поэтому, как советует дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "Белновости", следует мысленно разделить помещение на спальную зону с кроватью и тумбочками, зону хранения с шкафом и/или комодом, и, при наличии, рабочую зону.

Классический вариант для освещения спальной зоны обычно включает блок из двух розеток, расположенных над прикроватными тумбочками. Расстояние от розеток до поверхности в этом случае составляет 15 см. Важно предусмотреть розетки с USB-выходами, так как многие современные устройства заряжаются от USB.

В зоне хранения также необходимы розетки для подключения подсветки шкафа или зарядки телефона. Обычно расстояние от розетки до пола составляет 5 см.

Для рабочей зоны понадобятся два блока по две розетки. Первый блок следует установить на высоте 30 см для подключения компьютера, а второй — на высоте 15 см от поверхности стола для подключения дополнительного света.

Кроме того, в спальне нужны розетки для телевизора, если он будет установлен, и для бытовых приборов. Для удобного использования пылесоса розетку лучше расположить на высоте 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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